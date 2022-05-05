Bakan Çavuşoğlu: Geri itmelerde Frontex’in ve AB’nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Türkiye sınırında göçmenleri geri itmesiyle ilgili "Bu geri itmeler sırasında ve sonrasında ölümler meydana geldi. Bu ölümlerde Yunanistan'ın sorumluluğu da var, hatta gözünün önünde olduğu için ve geri itmelere katıldığı için daha fazla Frontex'in, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumluluğu var. Tüm bunların açık, şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxell Saah Kemayah ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından, Türkiye ile Liberya arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu ve Kemayah ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda özellikle ekonomik ve ticari konuların ele aldığını belirten Çavuşoğlu, “Ekonomik iş birliğimizi arttırmak için karma ekonomi komisyonunu ve iş konseyini kurmamız gerekiyor. Bunun için de ekonomik iş birliği anlaşmasını en kısa zamanda imzalayacağız. Bakanımız Mehmet Muş, bir ay içerisinde anlaşma taslaklarının hazır olacağını söylediler. Diğer taraftan ihracatımız da artıyor. Ama Liberya’nın bize olan ihracatı çok düşmüş. 100 milyon dolardan 3 milyona düşmüş. Bunu biraz dengelememiz lazım” dedi.

“BÜYÜKELÇİLİK AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Liberya’nın başkenti Monrovia’da önümüzdeki yıl büyükelçilik açmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışma başlatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Liberya da Türkiye’de büyükelçilik açmayı planlıyor. Açacakları büyükelçilik için her türlü desteği vermeye hazırız. En kısa zamanda karşılıklı arsa tahsisleri gerçekleştirerek ülkelerimize yakışan bir şekilde büyükelçilik kançılarya ve rezidansları inşa etmek isteriz” diye konuştu.

“ÖLÜMLERDE AB’NİN DE SORUMLULUĞU VAR”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Ege ve Türkiye sınırındaki geri itmelerinin Frontex’in gözü önünde gerçekleştirilmesi ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

* Yunanistan’ın Ege adalarından ve Türkiye-Yunanistan sınırından göçmenleri nasıl geri ittiğine dair bilgileri biz tüm dünya ile paylaşmıştık. Özellikle AB ile paylaştık. Çünkü AB, göçmen hakları ve insan hakları konusunda herkese ders vermekten büyük haz alan ve insan hakları, demokrasi gibi evrensel değerleri herkesten daha fazla savunduğunu hisseden bir kurum. Bu belgeleri, bilgileri AB kurumlarıyla da yetkilileriyle de paylaştık.

* Bizzat Cumhurbaşkanımız konsey ve komisyon başkanları ile paylaştı. Frontex uzun süre bunları inkar etti. Ama belgeler açıkça ortada. Bizden bu konuda ilave bilgi ve belgeler de istendi. Avrupa Parlamentosu bir soruşturma başlatmıştı. Avrupa Parlamentosu dün Frontex’in 2020 bütçesini de onaylamadı. Çünkü bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı.

* Frontex sadece izlemedi; bu insanlık dışı uygulamalara katıldı, şahitlik etti. Ama bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Frontex’i aklamaz. Bu geri itmeler sırasında ve sonrasında ölümler meydana geldi.

* Denizin ortasında botlar şişlendiği, insanlar denize atıldığı için denizde de ölenler oldu. Bu ölümlerde Yunanistan’ın sorumluluğu da var, hatta gözünün önünde olduğu için ve geri itmelere katıldığı için daha fazla Frontex’in, dolayısıyla AB’nin de sorumluluğu var. Tüm bunların açık, şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor.

“GEMİDEN DÜŞEN KAPTANIN DURUMU İYİ”

Çavuşoğlu, gemiden düşerek 66 saat boyunca suda kalan Liberya bandıralı geminin kaptanı Erhan Seçkalın durumu ile ilgili de şunları söyledi:

* Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü, şu an göç idaresinde. Kendisi ile bu sabah telefonla görüştüm. Yanında yine Bali’de yaşayan, bu tür konularda iş birliği yaptığımız vatandaşımız Mehmet Kaya aracılığıyla görüştük.

* Mehmet Kaya vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Erhan Seçkal ile de telefonla görüştüm, durumu gayet iyi, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize dönecek. Biletini almak istedik.

* Şirketi her türlü masrafını karşılayacakmış. Takip ediyoruz. 66 saat suda kalmasına rağmen sağlığı iyi. İnşallah oradaki işler bittikten sonra ülkemize gelecek ve ailesi ile kavuşacak.