Bakanlık: Kazakistan’da 2’si çocuk 164 insan öldü

Rus haber ajansı Sputnik, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberde ülkede geçen hafta başlayan gösterilerde 2'si çocuk 164 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta LPG’ye yapılan zamlara protesto olarak başladıktan sonra alevlenen çatışmalarda 164 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rus haber ajansı Sputnik, Kazakistan Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberde ülkede son 1 hafta içinde yaşanan şiddet ve çatışma olayları sırasında 2’si çocuk 164 insanın öldüğünü aktardı.

Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı 1991’den beri en büyük protesto gösterilerine ev sahipliği yapan Almatı’da 103 insanın öldüğü belirtilirken diğer şehirlerde de 61 insanın öldüğü vurgulandı.

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