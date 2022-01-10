Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4500 kişi evsiz kaldı

Çoğu 2017'de Myanmar'da yaşanan askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki kampta çıkan yangında, çok sayıda ev küle döndü.

Sozcu.com.tr

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Bangladeş'in Cox's Bazaar kentinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta dün akşam saatlerinde çıkan yangında 469 ev küle dönerken, 4500 kişi de evsiz kaldı.

Bangladeş’te çoğu 2017’de Myanmar’da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox’s Bazar şehrindeki Shafiullah Kata bölgesinde 16 numaralı kampta yangın çıkmıştı. Resmi kayıtlara göre yangında okul, cami ve bazı dükkanların yanı sıra 469 ev küle döndü.

Toplamda 4500 kişinin evsiz kaldığı yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişilik bir ekip görevlendirildi.

Evsiz kalanlar geceyi dışarda geçirirken, bazı göçmenlerin küle dönen evlerinin yanında oturarak gözyaşları dökmesi kampta yaşayanların çaresizliklerini gözler önüne serdi.

Öte yandan Bangladeşli yetkililer ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası yardım kuruluşları yangının çıktığı kampta kalanlara el yardım eli uzattı.

Bangladeş Mülteci, Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu tarafından evsiz kalanlara yeniden ev yapılmaya başlandığı öğrenildi. Evlerin inşası tamamlanana kadar evsiz kalanlar kamp içerisinde başka bir bölgede konaklayacak.

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