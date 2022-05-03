Belçika kraliyet ailesi Yunanistan’ı ziyaret etti

Belçika Kraliyet ailesi, Yunanistan'da temaslarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Yunanistan’da temaslarda bulunuyor…

Belçika kraliyet ailesi Yunanistan’ın başkenti Atina’da temaslarda bulunurken, başbakan Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski ile bir araya geldi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun daveti üzerine gerçekleştiren üç günlük ziyarette Belçika kralı ve kraliçesine Belçikalı bakanlar, rektörler ve iş insanları da eşlik etti.