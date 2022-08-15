Berlin’deki eski havaalanı iklim dostu bir mahalleye dönüştürülüyor

Soğuk Savaş'ta açılan ve o zamandan beri hizmet dışı kalan Berlin'in eski birincil uluslararası havalimanı olan Tegel Havalimanı, yeşil bir mahalle olarak yeniden tasarlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Tegel Havalimanı şu anda 580 dönümlük kullanılmayan bir alana sahip. Schumacher Quartier adı verilen karbon nötr bir yaşam ve ticaret bölgesi olarak yeniden inşa edilen alan, eski dokusunu da korumaya devam ediyor.

Mahalle, konut kıtlığı sorununu hafifletmeyi, yeşil alışkanlıkları teşvik etmeyi ve toplumun yaşamını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Sakinler, yeşil yürüyüş yolları ve bisiklet yolları ile işe, okula, mağazalara, kreşlere ve parklara yürüyerek veya bisikletle gidebilecekler.

Schumacher Quartier, engelli bireyler için yapılmış araçlar dışında, çoğunlukla araçsız olacak. 10 binden fazla sakini barındıran 5 binden fazla uygun fiyatlı ev inşa edilecek. Yerel kaynaklı ahşap ile inşa edilmesi planlanan Schumacher Quartier’in dünyanın en uzun masif ahşap bina kümesi haline gelmesi planlanıyor.

Merkezin çatı bahçeleri, yağmur suyunu toplayacak ve yeniden kullanılmak veya sıcak havalarda buharlaştığında doğal klima görevi görmesi için depolanacak.

2017’de üzerinde çalışılmaya başlanan projenin, 2027’de tamamlanması bekleniyor.

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