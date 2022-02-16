Biden’dan Donald Trump’ı zor duruma düşürecek talimat

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak soruşturma komisyonuyla paylaşılması talimatını verdi.

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Komisyon, Ulusal Arşiv Dairesi'nden Trump’ın gizli tutmak için mücadele ettiği başkanlık kayıtları dahil olmak üzere bir dizi veri talep etmişti. Kongre ile paylaşılacak kayıtlar, 6 Ocak Kongre baskını gününde Beyaz Saray’a girmesine izin verilen kişilerin randevu bilgilerini gösteren ziyaretçi kayıtlarından oluşuyor.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Pazartesi günü Ulusal Arşiv Dairesi'ne gönderilen bir mektupta Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Dana Remus, Başkan Joe Biden'ın Trump'ın 6 Ocak işgali sırasında başkan olmasından dolayı başkanlık ayrıcalıkları nedeniyle kayıtların gizli tutulmasını isteme hakkı olduğu iddiasını değerlendirmeye aldığını kaydetti. Remus ancak Biden'ın kayıtların gizli tutulmasının ABD'nin çıkarlarına zarar vereceği kararına vardığını söyledi.

Remus ayrıca Biden yönetiminin politikasının tıpkı Barack Obama döneminde olduğu gibi bu tür kayıtları gönüllü olarak her ay paylaşmak şeklinde olduğunu belirtti ve bu kapsamda Trump'ın iddiasına konu olan kayıtların da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Trump'ın sözcüsü henüz konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

TRUMP KAYITLARI PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

Başkanlık Kayıtları Yasası başkanların kendi dönemlerindeki kayıtların Ulusal Arşiv Dairesi'nde saklanmasını öngörüyor ve görevden ayrılan bir başkanın bu belgeleri Ulusal Arşiv Dairesi'ne teslim etmekle yükümlü olduğunu belirtiyor. Trump ise Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisi'nin soruşturma komisyonuna vermeme konusunda direnirken Anayasa Mahkemesi kayıtların gizli tutulamayacağı kararına varmıştı.

Biden, Kongre soruşturması konusunda mecbur kalmadıkça başkanlık yetkisine başvurmayacağını açıkça belirtmişti. Biden, bu yetkisinden komisyon tarafından talep edilen başka birçok belge konusunda da feragat etti. 6 Ocak olaylarını inceleyen komisyon çeşitli belgeleri tarıyor ve tanıkların ifadelerine başvuruyor.

Komisyon Trump'ın 6 Ocak'taki eylemlerine odaklanıyor. Eski Başkan Trump, destekçilerine şiddeti sonlandırmaları ve Kongre'den ayrılmaları için olayların başlamasından saatler sonra çağrı yapmıştı. Ayrıca olayların sabahında başkent Washington'da düzenlenen gösterinin organizasyonu ve kaynakları da inceleniyor. Yanıtı henüz verilmeyen soruların başında organizatörlerin gösteriyi Beyaz Saray yetkilileriyle ne yakınlıkta planladıkları yer alıyor.

Komisyon ayrıca Ulusal Arşiv Dairesi ve Trump'ın yardımcıları arasında Trump'ın Florida'daki konutundan getirtilen 15 kutu kayıtla ilgili yazışmalara ve bu kayıtların içeriğine dair bilgi de edinmeye çalışıyor.

KAYITLAR DOĞRUDAN ÇAĞRILARI İÇERMİYOR

Öte yandan Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından şimdiye kadar elde edilen Beyaz Saray çağrı kayıtları Trump'ın 6 Ocak'ta şiddet olaylarını televizyonda izlediği sırada yaptığı telefon konuşmalarını ya da Başkan'a gelen doğrudan çağrıları içermiyor.

Trump'ın kişisel çağrılarıyla ilgili bu bilgilerin eksikliği, Trump yanlıları Kongre binasına zorla girdikleri ve Biden'ın seçim zaferinin onaylanması oturumunu engellemeye çalıştıkları sırada eski Başkan'ın ne yaptığına dair kısmının anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Trump'ın 6 Ocak tarihinde birçok Kongre üyesiyle yaptığı telefon görüşmeleri dahil kayıtlardaki eksiklikler konusunda çeşitli açıklamalar var. Trump'ın kişisel cep telefonu kullandığı zaten biliniyordu. Yardımcılarından birinin kendisine bu görüşmeler için telefonunu vermiş olabileceği de düşünülüyor. Komisyon ayrıca Ulusal Arşiv Dairesi'nden ve ek bilgi sağlayabilecek diğer kaynaklardan kayıt talep etmeye devam ediyor.

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