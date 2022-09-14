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Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.

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Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles’ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Biden’ın Kral 3. Charles’a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden’ın Kraliçe’nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden’ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere’ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, “Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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