ABD Başkanı Biden: Putin’e acil yanıt vermemiz gerekiyor

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, açıklamasında “Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin’dir” dedi.

Biden, “Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin’e acil yanıt vermemiz gerekiyor. Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin’in eylemlerinden yararlanmamalıdır” ifadesini kullandı.

ABD'nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinen Biden, “Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum” dedi.

BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU

Beyaz Saray, Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Biden'ın Kongre'yi kamu arazilerini kiralayan ancak petrol ve gaz çıkartmayan enerji şirketlerine de mali cezalar uygulanması yönünde çağrı yapacağı belirtilmişti.

BIDEN, DAHA ÖNCE İKİ KEZ STRATEJİK REZERVLERDE BULUNAN PETROLÜ SERBEST BIRAKMIŞTI

Biden, daha öncede artan petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla iki kez stratejik rezervlerde bulunan petrolün serbest bırakılmasını emretmişti. Biden yönetimi, geçtiğimiz sene kasım ayında diğer ülkelerle koordineli olarak stratejik rezervlerinden 50 milyon varil petrolü, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından ise 30 milyon varil petrolü serbest bırakılması emri vermişti.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi verilen göre, ABD’de günde ortalama 21 milyon varil petrol kullanılıyor ve bu tüketimin yaklaşık %40'ının benzin olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı'na göre ise, 25 Mart itibariyle ABD rezervlerinde 568 milyon varilden fazla petrol bulunuyor.

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