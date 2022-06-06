Bilim insanları buzun altında bir ekosistem keşfetti

Yeni Zelandalı bilim insanları, Antarktika'daki bir buz kütlesinin altında heyecan verici bir keşif yaptılar.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda’daki bilim insanlarından oluşan bir ekip, Ross Buz Rafı’nın kenarından yüzlerce kilometre uzakta, buzun 500 metre altında bir ekosistem keşfetti.

Guardian’ın haberine göre, yeni keşfedilen bu sualtı ekosisteminde küçük ve karides benzeri yaratık sürüleri var.

Yeni Zelanda Wellington, Auckland ve Otago’daki üniversitelerden, Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü’nden (Niwa) ve Jeolojik ve Nükleer Bilimler’den araştırmacılar, iklim kaynaklı buz rafı erimesinin oynayabileceği rolü araştıran ekipte yer aldı.

Ancak buzu delerek nehre girdiklerinde, kameraları amfipodlar, ıstakozlar, yengeçler ve akarlarla aynı soydan gelen küçük yaratıklar tarafından kuşatıldı.

Niwa’dan Craig Stevens, “Bir süre kamerada bir sorun olduğunu düşündük, ancak odak iyileştiğinde 5 mm civarında bir eklembacaklı sürüsü fark ettik. Buz rafının diğer kısımlarında deneyler yaptık ve bazı şeylerin üstesinden geldiğimizi düşündük, ancak bu sefer büyük sürprizler ortaya çıktı” dedi.

Stevens, çalışmada iklim değişikliği için yola çıksalar da, keşif gezisinde yeni bir şey keşfettiklerini belirtti.

Stevens, “Burada, dünyanın unutulmuş bir köşesinde, dünyalar kadar uzak hissettiren olaylardan gerçek zamanlı etkiler görüyoruz. Oldukça dikkat çekiciydi” diye ekledi.

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