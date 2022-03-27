Bir yanda savaş sürerken, Putin’in milyarder eski damadı, generalin kızıyla doğum gününü kutlamak için Dubai’ye uçtu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov’un Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden güçlü bir ismin kızıyla doğum gününü kutlamak için Dubai'ye gittiği ortaya çıktı. Doğum günü partisinin duyulmasıyla tepkiler Shamalov ve ailesine yöneldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı 39 yaşındaki iş insanı, avukat ve petrokimya patronu Kirill Shamalov'un Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden güçlü bir ismin kızıyla doğum gününü kutlamak için Dubai’ye gitmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

40’ıncı doğum günü partisi için Dubai’ye giden Shamalov, “Ülkedeki herkes kemerlerini sıkarken ve ekonomiyi kurtarmada iş ve sanayiye kilit roller emanet edilirken seyahat etmekle” eleştirildi.

Rusya'nın en genç milyarderi olarak bilinen Shamalov, 2013'ten 2018'e kadar beş yıl boyunca Putin’in kızı Katerina Tikhonova ile evli kaldı ve bu onu Rusya'nın en güçlü adamının eski damadı yaptı.

Shamalov, Federal Güvenlik Servisi’nde güçlü bir generalin kızı olan ve Putin’in Ukrayna’yı işgalinde kilit rol oynayan 33 yaşındaki Anastasia Zadorina ile birlikte Dubai’ye gittiği aktarıldı.

Moskova’daki Rus oligarklara uygulanan yaptırımlara, ülkedeki ekonomik zorluklara rağmen, Shamalov’un Dubai’deki Burj Al Arab’da görkemli bir doğum günü partisi düzenlediği belirtildi. Partinin ‘sadece seçkinler için olduğu’ ‘Ukrayna’daki güncel olaylar göz önüne alındığında artan gizlilik koşullarında yapıldığı’ açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Zadorina Shamalov arasında yakın zamanda bir düğün beklendiğinin söylendiğini de aktardı.

PUTİN’İN KIZIYLA AYRILMASINA NEDEN OLAN ZHANNA’YLA DA AYRILDI

Shamalov’un Putin’in kızı Katerina olan evliliği jet sosyete yatırımcısı 44 yaşındaki Zhanna Volkova ile ilişkiye başlayınca sona ermişti.

Putin’in en eski arkadaşlarından birinin oğlu olan milyardere yakın bir kaynak, “Zhanna’yı çok sevdiğini”, ancak Kremlin bağlantıları nedeniyle Batı tarafından yaptırıma uğramaktan korktuğunu söyledi.

Öte yandan, Shamolav'a yakın kaynaklar, ailenin arabaları sevdiğini ve lüks araçlara servet harcadıklarını iddia etti.

Shamalov ve ağabeyi Yuri'nin, 2000'lerde Rusya ekonomisini yeniden şekillendiren ve bunu yaparak kişisel servetler kazanan Putin seçkinlerinin diğer üyeleriyle derin bağlantıları olduğu da biliniyor. Shamalov, şu an petrol işini yanı sıra, zengin Ruslar için çekici bir turizm merkezi olduğu bilinen sahil beldesi Biarritz'de 300 metrekarelik bir ev satın aldıktan sonra emlak piyasasında da adını duyurdu.

Öte yandan, yaptırımların devreye girmesi ile Dubai’nin Rus oligarklar için Londra’nın yerini almaya başladığı ve Rus milyarderlerin servetlerini buraya taşımayı sürdürdüğü belirtildi.

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