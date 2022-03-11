BM: Rusya’nın misket bombası kullandığına dair raporlar var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerinde birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar alındığını ifade eden Throssell, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

“RUS MAKAMLARINA HATIRLATIYORUZ”

Misket bombalarının geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle yerleşim bölgelerinde kullanımının uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Throssell, “Rus makamlarına, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırılar ile ayrım gözetmeden yapılan her türlü saldırının uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve savaş suçu sayılabileceğini hatırlatıyoruz” dedi.

2.5 MİLYON UKRAYNALI ÜLKESİNDEN KAÇTI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Göç Örgütü bölgede yaşanan gerilim ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada savaşın başladığı günden beri 2.5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden kaçtığı duyuruldu.

Öte yandan BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi de bölgede yaşananları değerlendirdi. Yapılan açıklamada en az 1.85 milyondan fazla insanın Ukrayna içinde yer değiştirdiğini ve evlerini bırakarak başka bölgelere gittiği belirtildi.

BM, 24 Şubat’tan bu yana Rusya’nın Ukrayna'daki saldırılarında 549 sivilin öldüğünü, 957 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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