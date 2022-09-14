BM: Suriye’de çatışmalar alevlenebilir
Birleşmiş Milletler, bugün Suriye'de yaşanan son durum ile ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) bugün yayımladığı raporunda son aylarda ülke genelinde alevlenen yeni bir cephe hattının ardından Suriye’nin gerilimin yeniden yükselmesi riski ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.
BM’nin Suriye Komisyonu Başkanı Sérgio Pinheiro “Suriye büyük kapsamlı çatışmaların yeniden çıkması ile başa çıkamaz, ancak şu anda o yolda ilerleniyor olabilir” dedi.
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