BMGK, Suriye konusunda uzlaştı
BM Güvenlik Konseyi, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye yardımların 6 ay süreyle uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya geçen hafta tasarıyı veto etmiş ve yardımlar durmuştu.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye sınırında Suriye'ye yardımların 6 ay süreyle uzatılması konusunda anlaştı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden milyonlarca Suriye vatandaşına insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasını Rusya veto etmişti.
BMGK'da geçen hafta yardımların bir yıl süreyle uzatılması önerisi 13 üye ülke tarafından kabul edilirken Rusya veto etmiş, Çin ise çekimser oy kullanmıştı. Bu durum Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyondan fazla kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı endişesine yol açmıştı.
Diplomatlar, Suriye’ye insani yardımın altı ay daha devam etmesini öngören tasarısı üzerinde uzlaşma sağlandığını açıkladı. Tasarı bugün BMGK’da oylanacak ve onaylandıktan sonra dün süresi dolduğu için durdurulan yardımlar yeniden başlayacak.