Boris Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu önünde basın mensuplarının karşısına çıktı. Son dönemde istifa etmesi yönünde hem kurmayları hem de kamuoyunun baskısı altında ezilen Johnson, görevi bıraktığını resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün beklendiği istifasını açıkladı… Sabah saatlerinde İngiliz medyası Johnson’ın istifa kararı aldığını duyurmuş ve yerine gelecek isimler için de bazı iddialarda bulunmuştu.

24 SAATTE HER ŞEY DEĞİŞTİ

24 saat önce “istifa etmeyeceğim” diyen Johnson, başbakanlık konutu Downing 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, “İstifa edeceğim” dedi.

Johnson açıklamasında, “Yeni bir lider seçilmesi kararı açıkça Muhafazakar Parti’nin isteğiydi. Yeni bir lider seçme süreci şimdi başlıyor. Gelecek hafta bir takvim açıklanacak ve yeni bir lider göreve başlayana kadar ben görevde kalacağım” dedi.

“DÜNYANIN EN İYİ İŞİYDİ”

Johnson, “Bu kadar çok mücadele ettim çünkü bunun benim görevim olduğunu düşündüm. Başbakanlık başlı başına bir eğitim süreciydi. Başarılarımdan dolayı çok gururluyum” ifadesini kullandı. Johnson ayrıca yeni yönetimin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

İngiliz kamuoyuna ve eşi Carrie’ye teşekkürlerini ileten Johnson, “Siyasette kimse vazgeçilemez değildir. Dünyanın en iyi işini bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm” ifadesini kullandı.

Johnson, “Elbette planımızda olan fikirleri ve projeleri gerçekleştiremeyecek olmak acı verici” dedi.

BORIS JOHNSON'IN YERİNE KİM GEÇECEK?

Boris Johnson'ın istifası beklenirken İngiliz medyası yerine geçebilecek isimleri de sıraladı…

Johnson'ın istifa etmesi durumunda öne çıkan adaylar şu şekilde:

LIZZ TRUSS: 46 yaşındaki muhafazakar siyasetçi İngiltere'nin dış siyasetinde öne çıkan isimlerden biri. Eylül ayından beri Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Truss, İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki aktif pozisyonunun mimarı olarak biliniyor. İngiliz kamuoyu Truss'ı İngiltere'nin ikonik başbakanı Margaret Thatcher'a benzetiyor.

NADHIM ZAHAWI: İngiltere'nin yeni ekonomi bakanı olarak atanan Zahawi, bir girişimci ve ülkenin en zengin isimlerinden biri. Petrol endüstrisinde yatırımları bulunan ve kimya mühendisliği eğitimi alan Zahawi'nin ailesi Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminden kaçarak İngiltere'ye gelmişti. Zahawi'nin İngilizceyi İngiltere'de öğrendiği biliniyor. Zahawi, Johnson'a istifa çağrısında bulunan bakanlardan biri.

RISHI SUNAK: Bir dönemin “altın çocuğu” olarak bilinen Sunak'a destek bu yılın başında eşinin vergi kaçırdığı iddialarıyla darbe almıştı. Sunak ayrıca Başbakanlık Konutu Downing 10 Numara'da Covid-19 kısıtlamaları olduğu dönemde düzenlenen partilere katıldığı için para cezası almıştı.

BEN WALLACE: 52 yaşındaki savunma bakanı son dönemdeki performansı ve ilişkileriyle birlikte öne çıkan isimlerden biri oldu. Daha önce başbakanlığa sıcak bakmadığını söyleyen Wallace için İngiliz basını, “Bu fikri, parti tabanından gelen destekle değişebilir” yorumunu yaptı.

JOHNSON’I İSTİFA GÖTÜREN SÜREÇ

İngiltere Başbakanı, 2020 ve 2021 yıllarında Başbakanlık konutunda verilen partilerle Covid-19 kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti.

Bunun yanı sıra ülkede Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle ekonomik olarak da zor günler geçiren İngiltere’de bardağı taşıran son damla ise Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Lideri Chris Pincher hakkındaki taciz iddiaları olmuştu.

Pincher hakkındaki taciz iddialarını bilmesine rağmen onu bu göreve getirmekle suçlanan Johnson'a tepki olarak hem İngiliz kamuoyu hem de kabinesi adeta bir araya gelerek İngiltere Başbakanı'na karşı durmuştu.

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