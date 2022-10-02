Brezilya kritik seçim için sandık başında

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya bugün kritik bir seçime sahne oluyor. Devlet Başkanlığı koltuğu için ülkenin solcu eski lideri Luiz Inacio Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya’da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için halk oy kullanıyor. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi verilerine göre, 156 milyon 454 bin kayıtlı seçmen, ülkenin 5 bin 570 kentinde yerel saatle 17.00’ye kadar oy kullanacak.

11 adayın yarıştığı seçimlerde, tüm seçim anketlerinde favori olarak gösterilen İşçi Partisi’nin sol görüşlü adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Parti’nin adayı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öne çıkıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da halk, devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia’yı kapsayan Federal Bölge’nin valilerini seçmek için oy kullanıyor. Seçmenler, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için de sandığa gidiyor.

Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50’den fazlasını alamaması durumunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim’deki ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 döneminde yönetmek için mücadele edecek.

LULA İLK TURDA YENEBİLİR

Son kamuoyu anketleri, destekçileri seçimlere yüksek katılım sağlarsa Luiz Inacio Lula da Silva’nın rakibi Bolsonaro’yu ilk turda yenebileceğini gösteriyor.

2003’ten 2010’a kadar başkanlık yapan Lula, emtia fiyatlarındaki keskin artışla Brezilya ekonomisini büyütmüş ve sosyal eşitsizliği azaltmış, milyonlarca insanı aşırı yoksulluktan kurtarmış ve eğitimle sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmişti. 2010’da yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atılan Lula’nın 2018’deki seçimlere katılması engellenince, aşırı sağcı Jair Bolsonaro başkan seçilmişti. Ancak Brezilya Yüksek Mahkemesi Lula’nın mahkumiyet kararını bozunca, Lula’nın başkanlık seçimlerine katılmasının önünde bir engel kalmamıştı.

76 yaşındaki eski sendika lideri Lula, 580 gün hapis yattıktan sonra 2019’da serbest bırakılmıştı. Lula, artan açlık ve işsizlikle mücadele edeceğini, kilit önemdeki sanayi sektörlerine kredi akışı sağlayacağını, ülkeye yabancı yatırım çekeceğini ve Amazon’daki yağmur ormanlarını koruyacağını taahhüt ediyor.

67 yaşındaki asker kökenli aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro ise ülkedeki çevreci kesimlerce Amazonlar’da son yıllarda artan ormansızlaşmaya sebep olmakla suçlanıyor. (AA/Reuters)

İlginizi Çekebilir Brezilya'da başkanlık yarışı heyecanı: Bolsonaro ve Lula canlı yayında kapıştı

İlginizi Çekebilir Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü