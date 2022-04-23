Brezilya’da 2 yıl aradan sonra Rio Karnavalı coşkusu

Brezilya'da ağır kayıplara yol açan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen "dünyanın en büyük sokak gösterisi" Rio Karnavalı, bu yıl geri döndü.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde her yıl düzenlenen ancak ülkede büyük can kaybına yol açan corona virüsü pandemisi nedeniyle 2 yıl ara veren ünlü Rio Karnavalı, dün büyük bir coşkuyla başladı.

Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla Rio de Janeiro’daki Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Kentin Belediye Başkanı Eduardo Paes, “Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum” dedi.

Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı 30 Nisan’a kadar sürecek. Öte yandan bu yılki kutlamalarda büyük çaplı sokak partilerine izin verilmeyecek.

Brezilya, dünyada ABD’den sonra, Covid-19 pandemisi nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke. Brezilya'da bugüne dek pandemi nedeniyle 660 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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