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Bu görüntü Rusya’da şok etkisi yaratmıştı! Cezası belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova'nın cezası belli oldu.

Yayınlanma: 20:25 - 11 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1'deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı.

KELEPÇELİ OLARAK MAHKEME SALONUNA GETİRİLDİ

15 Temmuz’da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi.

10 YIL CEZASI İSTENDİ

Ovsyannikova'nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova'nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

OVSYANNİKOVA, DAHA ÖNCE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ovsyannikova, 14 Mart'ta Rus devlet televizyonu Kanal 1'de akşam haberleri sırasında kameraların önüne geçerek, “Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır” yazılı pankart açmıştı.

KOVULMUŞTU

Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmış ve televizyondaki görevinden kovulmuştu. Tutuksuz yargılanan Ovsyannikova, Moskova Ostankinsky Mahkemesi tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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