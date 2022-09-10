Bu kez Suriye özel temsilcisi Nicholas Granger PKK’yı ziyaret etti

ABD'den skandal üzerine skandal... Ankara'nın itirazlarına rağmen terör örgütleriyle iletişim kurmaya devam eden ABD'den üst düzey bir isim PYD'yi ziyaret etti.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'ye, IŞİD'le mücadele bahanesiyle verdiği maddi manevi desteğin arkası kesilmiyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerin PKK'lı teröristlerle birlikte ABD zırhlılarıyla Şırnak sınırından 4 kilometre içeride ortak tatbikat yapması ve hemen akabinde öldürülen iki terörist için Türkçe taziye mesajı yayımlamasından sonra terör örgütü elebaşlarına üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirildi.

ABD'nin Kuzey Doğu Suriye Özel Temsilcisi Nikolas Granger, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısındaki Haseki vilayetine bağlı Kamışlı’ya önceki gün ziyarette bulundu.

Granger, PKK'nın Suriye'deki ayağını oluşturan sözde Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) genel merkezine gitti. ABD'li senatörü burada PYD sözde eş genel başkanı Asya Abdullah ile PYD'nin sözde eş başkanlık komitesi üyesi Aldar Halil karşıladı.

“BİZİ TÜRK SİHALARINDAN KORUYUN”

PKK'lı Asya Abdullah ile Aldar Halil, Türkiye'nin özellikle de bu yıl içinde Suriye'nin kuzeyinde yoğunluk kazanan Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün çok ciddi üst düzey kayıplar verdiğini, anlık istihbarata dayalı, geceli gündüzlü neredeyse günün her saatinde nokta operasyonlar yapıldığını, bu operasyonlara karşı uluslararası kamuoyundan ortak tavır beklediklerini ilettikleri öğrenildi. Granger ise, Türkiye'nin operasyon girişimlerine karşı tutumlarının açık olduğunu, bölgenin istikrarından yana olduklarını, olası bir sınır ötesi harekâtı istemediklerini belirtti.

Özel Temsilci Granger, Türkiye’nin olası bir kara harekâtının bütün bölge üzerinde olumsuz etki yaratacağını ifade etti.

EĞİT-DONAT KAPSAMINDA “IŞİD'İ BİRLİKTE YENECEĞİZ” MESAJI

Nicholas Granger, 31 Ağustos’ta da Kamışlı’da PKK kontrolündeki Sözde Özerk Yönetim ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyeleriyle de görüşmüştü. Bu görüşmede, IŞİD'le mücadele adı altında kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerlerinin PKK'lı teröristlerle Şırnak sınırında ortak tatbikat yapma kararı alınmış ve “Birlikte daha güçlüyüz. Bölgesel barış ve istikrar konusunda kararlıyız. IŞİD'i birlikte yeneceğiz” mesajı verilmişti.

Granger, PKK-YPG'li teröristlere bundan böyle de zırhlı araçlar, ağır silahlar, güdümlü füzelerle ilgili “Eğit-donat” kapsamında farklı bölgelerde de ağır ve orta menzilli silahların kullanımı, keşif ve gözetleme, uyuyan hücre tehditlerine karşı dinleme yapılabileceğine ilişkin ortak tatbikat yapılabileceği mesajını verdi.

IŞİD'i Suriye topraklarından yok etmek amacıyla kurulan Ortak Görev Gücü, 2020 yılı itibariyle Irak'taki faaliyetlerini sonlandırırken, ABD güçlerinin öncülük ettiği Suriye'de, PKK-YPG'li teröristlere silah ve askeri eğitim faaliyetlerine ağılık verdi.

ABD'nin 2023 savunma bütçesinde terör örgütü PKK-YPG için 183 milyon dolarlık bir fon ayırdığı, bu süre zarfında örgüt saflarına 3500 terörist kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi. Terör örgütü IŞİD'in Suriye topraklarında dar bir alana hapsolmasına rağmen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı PKK-YPG'ye olan desteğini kesintisiz sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

İlginizi Çekebilir ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim