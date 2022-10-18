Bulgaristan, Ermenistan’ın reformlarına ve AB ile ilişkilerine destek verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin, Ermenistan'da yapılan reformlara ve bu ülkenin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine destek verdiğini bildirdi.

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, iki günlük ziyaret için geldiği Bulgaristan’da, resmi törenle karşılandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haçaturyan, Cumhurbaşkanı Radev ve Başbakan Gılıb Donev ile görüştü.

Görüşmelerde, Bulgaristan’ın, Ermenistan’ın yürüttüğü reformlara ve AB ile ilişkilerini geliştirme çabalarına destek verdiği belirtildi.

Radev, 30 yıllık bir geçmişe dayanan diplomatik ilişkilerinde, bir Ermenistan cumhurbaşkanının en son 14 yıl önce Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Erivan-Sofya direkt uçak seferlerine olan ihtiyacı vurgulayan iki cumhurbaşkanı, Basra Körfezi ile Karadeniz arasında kurulması planlanan ulaşım koridoru projesine destek verdi.

​​​​​​​İkili ve heyetler arası temaslarda ulaşım, inovasyonlar, yüksek teknoloji, turizm, tarım, eğitim, bilim ve kültür alanında iş birliği konuları ele alındı.

Bulgaristan ile Ermenistan arasında, iki ülkede karşılıklı olarak sanayi ve ticaret odalarının kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Radev, “Bu koridor, sadece Bulgaristan ekonomisine değil, Karadeniz ve Kafkasya bölgelerindeki istikrara destek sağlayacak.” dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan da “Bulgaristan, ülkemizin ürünlerine Avrupa pazarlarının kapılarını açan dost bir ülke.” diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Donev ile de görüşen Haçaturyan, ziyaretinin ikinci gününde ülkenin güneydoğusundaki Filibe şehri bölgesinde yaşayan Ermeni diaspora ile bir araya gelecek. ​​​​(AA)

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