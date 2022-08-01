Bulgaristan’da 2 Ekim’de erken seçim yapılacak

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 2 Ekim'de parlamento seçimleri yapılmasına karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin Haziran ayında düşmesinin ardından 2 Ekim’de parlamento seçimleri yapılmasına karar verdi. Bu seçimler Bulgaristan’da iki yıldan daha kısa süre içinde gerçekleştirilen dördüncü parlamento seçimi olacak.

Bulgaristan artan enflasyon, doğalgaz tedarikine yönelik şüpheler ve Ukrayna’daki savaşın diğer etkileriyle karşı karşıya kalırken; Radev geçici hükümete liderlik etmek üzere eski Çalışma Bakanı Galab Donev’i atadı.

Kabine, 2 Ağustos’tan itibaren erken seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulana kadar görevde kalacak.

Geçici hükümetin Moskova’ya karşı daha yumuşak bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Petkov hükümetinin casusluk endişeleri nedeniyle 70 Rus diplomatik personelini sınır dışı etmesinin ardından geçici hükümet Moskova ile ilişkileri düzeltmeye çalışabilir.

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