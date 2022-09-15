Çarpıcı anket: Türkiye, iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin en fazla olduğu ikinci ülke

Dünya Ekonomik Forumu’nun 34 ülkeyi kapsayan anketi, Türkiye’de halkı büyük bölümünün iklim değişikliğinden dolayı yaşadığı endişeyi ortaya koydu. Türkiye, halkın iklim değişikliğinden en çok şikayet ettiği ve bu yüzden evlerini terk etme korkusu yaşadığı ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen yeni bir ankete göre Türkiye, halka göre iklim değişikliğinin hayatı en kötü etkilediği yerler arasında ikinci sırada yer aldı.

Araştırma şirketi Ipsos'a yaptırılan ankette, katılımcıların yarısından fazlası iklim değişikliğinin halihazırda hayatlarını ağır şekilde etkilediğini söyledi. 34 ülkede yapılan ankette, bu yanıtı verenlerin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yüzde 75'le Meksika yer alırken, Türkiye ve Macaristan yüzde 74'le ikinci sırayı paylaştı. İklim değişikliğinin etkilerini en az hissettiğini söyleyen ülke ise yüzde 25 ile İsveç oldu.

TÜRKİYE'DEN KATILIMCILARIN ÇOĞU EVLERİNDEN AYRILMA KORKUSU YAŞIYOR

Çin'den Güney Afrika'ya kadar 34 ülkeden katılımcıların üçte birinden fazlası, gelecek 25 yılda iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Türkiye bu alanda da Hindistan'ın ardından yüzde 64'le ikinci sırada yer aldı.

Ankette 10 kişiden 7'si de iklim değişikliğiyle ilgili ciddi sorunların 10 yıl içinde ülkelerini etkileyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Avrupa'da özellikle bu yaz aşırı sıcak ve kuraklıkla mücadele eden bölgelerde iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin daha yüksek olması dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Gim Huay Neo, “Şu anda bir iklim krizi yaşıyoruz. Anket, dünya genelinde insanların bunun etkilerini hissettiğini ve gelecek konusunda endişeli olduklarını doğruluyor” dedi. Uzman, krizin herkesi etkilediğini ve sorunların önlenmesinde küresel işbirliğinin şart olduğunu ifade etti.

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