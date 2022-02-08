Çavuşoğlu, Yunanistan’a ve AB’ye veryansın etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan’a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında kronikleşen bir sorun haline gelen mülteci kriziyle ilgili konuştu. Dışişleri Bakanı, “Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan'a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var” dedi.

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