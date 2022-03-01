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Çeçen lider Kadirov’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:11 - 01 Mart 2022 Güncellenme:
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Çeçen lider Kadirov’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı sonrasında bölgeye binlerce asker gönderme kararı alan Çeçen lider Ramzan Kadirov, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı.

Kadirov, Çeçen askerleri, Rus askerlerine destek olmak için geçen hafta bölgeye göndermişti.

Rusya-Ukrayna savaşında geçen hafta sağ kolu olarak bilinen üst düzey kurmaylarından General Magomed Tuşayev yaşamını yitirmişti.

Kadirov’un üst düzey kurmaylarından biri olan Tuşayev’in ölümü uluslararası basında gündem olmuştu.

Bu olayın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yapan Kadirov, “Ukrayna’da iki Çeçen asker yaşamını yitirdi, 6 asker ise yaralandı” ifadesini kullandı.

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