Çeçen lider Kadirov’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov savaşın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı sonrasında bölgeye binlerce asker gönderme kararı alan Çeçen lider Ramzan Kadirov, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşında geçen hafta sağ kolu olarak bilinen üst düzey kurmaylarından General Magomed Tuşayev yaşamını yitirmişti.

Bu olayın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yapan Kadirov, “Ukrayna’da iki Çeçen asker yaşamını yitirdi, 6 asker ise yaralandı” ifadesini kullandı.

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