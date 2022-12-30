Cezayir Cumhurbaşkanı: Fransa sömürgeci kompleksinden kurtulmalı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Fransa’nın artık sömürgeci, Cezayir’in de sömürülen ülke kompleksinden kurtulması gerektiğini kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, ülkesinin Fransa ile ilişkileri başta olmak üzere, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Tebbun, Cezayir-Fransa ilişkilerine dair, “Fransa sömürgeci kompleksinden kurtulmalıdır. Aynı şekilde Cezayir de sömürülen ülke kompleksinden kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı. Fransa'nın Cezayir vatandaşlarına yeniden vize vermeye başlamasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Tebbun, bu bağlamda Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını sağlayan Evian Anlaşmaları'na işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, aşırılık yanlısı bazı Cezayirlilerin Fransa'daki eylemlerinin gerekçelerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, aşırılığın Cezayir'den kaynaklanmadığını, Cezayir'in Fransa'dan Suriye gibi bazı ülkelere giden aşırılık yanlısı Cezayirlilerden de sorumlu olmadığını ifade etti.

Fransa'nın Cezayir'den daha fazla doğal gaz ithal etme talebinde bulunmadığını belirten Tebbun, Fransızcanın da ülkesinde halka empoze edilmeyeceğini, tercihin Cezayirli ailelerin elinde olduğunu kaydetti.

Tebbun, Fransa'ya, Cezayir'in Sahra Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer deneme atıklarını temizlemesi çağrısında da bulunarak, Paris yönetiminin deneylerin gerçekleştirildiği bölgede zarar gören Cezayirlilerle ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Fransa'ya 2023 yılında resmi bir ziyarette bulunacağını belirten Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri kurtaracak yeni nesli yetiştirmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iradesine bağlı olduğunu vurguladı. (AA)