CHP’li Öztrak: Bu asgari ücret üç ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 8.506 lira olarak açıklanan asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Öztrak, "Geçen yıl bu zamanlar asgari ücretle; 1168 kilo soğan alınabiliyordu. Bugün verdikleri 8.506 lirayla 756 kilo soğan alınabiliyor. Ben buradan söylüyorum, bu asgari ücret, üç ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

2023 yılı için açıklanan asgari ücret tutarına ve açıklama esnasında Türk-İş’in olmamasına tepki gösteren Öztrak, “Masada, emeği karşılığında bu asgari ücreti alacak, bununla çoluğunu çocuğunu geçindirecek, bununla yaşayacak emekçilerin temsilcisi yok. Bu fotoğraf; ucube saray rejiminin ne olduğunu gösteren, bir ibret numunesi… İşvereni, emekçisi dahil, 85 milyonu kucaklaması gereken bir Cumhurbaşkanının, emekçilerin temsilcisinin oturmadığı bu masada ne işi var? Ayıptır, yazıktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı hedef alan Öztrak, “Erdoğan belli ki, ‘Benim olduğum masaya nasıl oturmazlar, neden benim sözümü dinlemediler’ diye, işçi temsilcilerine kızmış. Masadaki Bakanına teşekkür ediyor. İşveren temsilcisine teşekkür ediyor. Ama işçi temsilcilerinin adını ağzına bile almıyor. O masaya oturmayarak yanlış yapan işçiler değil, işçilerin temsilcisi değil. Yanlış yapan sensin. İşçi, ‘Verdiğiniz benim emeğimin karşılığı değil, o masaya oturmam’ diyor. 85 milyonu kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı kisvesindeki, AK Parti Genel Başkanı, yanar ateş masaya koşuyor. Bu ucube rejimin ne menem bir rezalet olduğunu, emekçiyi nasıl umursamadığını, bir kere daha ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“BU ASGARİ ÜCRET 3 AY DAYANMAZ, AÇLIK SINIRININ ALTINA DÜŞER”

“Peki, belirlenen 8.506 liralık net asgari ücret, sadra şifa olacak mı?” diye soran Öztrak, “Ne yazık ki cevap, koca bir hayır… Geçen yıl bu zamanlar asgari ücretle; 1168 kilo soğan alınabiliyordu. Bugün verdikleri 8.506 lirayla 756 kilo soğan alınabiliyor. Kayıp: 412 kilogram soğan. Geçen yıl asgari ücretle; 234 kilo pirinç alınabiliyordu. Bugün 8.506 lirayla 210 kilogram pirinç alınabiliyor. Kayıp: 24 kilogram pirinç. Geçen yıl Asgari ücretle; 338 kilo toz şeker alınabiliyordu. Bugün; 309 kilo şeker alınabiliyor. Kayıp: 29 kilogram toz şeker. Ben buradan söylüyorum, bu asgari ücret, üç ay bile dayanmaz, açlık sınırının altına düşer. Cumhurbaşkanı oturmaması gereken masada hem oturuyor, hem de bir küfe edebiyatı tutturmuş gidiyor” açıklamasında bulundu.

“SİZİN KÜFENİZDE BEŞLİ ÇETE VAR”

Öztrak, iktidara yönelik sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin küfenizde beşli çete var. Biz hep söylüyoruz, ‘Utancı gidenin kalbi ölürmüş.’ Milletin sırtına yükledikleri küfeye, beslemeleriyle, yanaşmalarıyla doluşanlar, şimdi çıkmış, ‘Sırtımızdaki küfede 85 milyonu taşıyoruz’ diyor. Bu kadarına da pes doğrusu… Ama buradan çalışanlarımıza, emekçilerimize söylüyoruz, umutsuzluğa yer yok. Bu asgari ücret, milletin sırtında ağır bir küfe olan bu hükümetin, açıkladığı son asgari ücret… Biz işbaşına geldiğimizde; ne emekçilerimizi ezdireceğiz, ne de işverenimizin rekabet gücünü ezeceğiz. Herkesin refahtan hak ettiği payı almasını sağlayacağız.

“YANİ KUMPAS…”

Öztrak açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Öztrak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan müfettişlerden birinin AK Partiden daha önce milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yani kumpas… Açık seçik ortada söylüyorum. Yani bu yorum gerektirmeyen bir husus. Öyle anlaşılıyor ki, aramış taramışlar bu soruşturmayı yapacak bir müfettişi bulmuşlar.”

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