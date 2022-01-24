Çin Komünist Partisi’nden yetkililere ceza yağdı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping devlet kadrolarında yolsuzlukla mücadele önlemlerini giderek artırırken, geçen yıl disiplin cezası alan yetkililerin sayısı 620 bini aştı.

Sozcu.com.tr

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Çin'de geçen yıl yolsuzlukla ve görevi kötü kullanmayla mücadele kapsamında 600 binden fazla yetkiliye ceza verildiği bildirildi.

Business Insider'ın haberine göre, 2021'de yaklaşık 627 bin yetkili Çin Komünist Partisi'nin disiplin kurallarını ihlal ettikleri suçlamasıyla ceza aldı.

Ceza alanların büyük kısmının özellikle tarımla ilgili alanlarda görev yapan alt düzey yetkililer olması dikkat çekti. Komünist Parti'nin üst düzey yetkililerinden 36'sının da görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ceza aldığı bildirildi.

SALGINI KONTROL ALTINA ALAMAYAN YETKİLİLERE DİSİPLİN CEZASI

Zhangjiajie ve Nanjing bölgelerinde geçen yıl Covid-19 salgınını kontrol altına alamadıkları gerekçesiyle 47 yetkiliye ağır cezalar verilmişti.

Uzun süre karantina altında kaşan Şian kentinde de birçok yetkiliye salgınla mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle disiplin cezası verilebileceği belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son yıllarda devlet kademelerinde yolsuzluğu ve görevin kötüye kullanılmasını önlemek için disiplin kurallarını sertleştirmişti.

Ülkedeki disiplin üst kurulu da, geçen hafta Komünist Parti kurallarını ihlal edenlere merhamet gösterilmeyeceği yönünde bir açıklama yayınlamıştı.

Söz konusu cezalar arasında görevden alma, uyarı ya da partiyle ilişiğin kesilmesi gibi tedbirler yer alıyor.

2020'de Komünist Parti tarafından cezalandırılan yetkili sayısı 604 bin civarındaydı.

Çin hükümeti, 2016'da yaptığı açıklamada üç yıl içinde 1 milyondan fazla yetkiliye ceza verildiğini açıklamıştı.

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