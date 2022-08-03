Çin ve ABD arasında kriz çıkaran ziyaret: Pelosi, Tayvan lideriyle görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin ve ABD arasında krize yol açan ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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Tayvan ziyaretiyle Çin ve ABD arasında krize yol açan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Görüşmede Tsai, Pelosi'ye desteği için teşekkür ederken Çin'in askeri tehditleri karşısında geri adım atmayacaklarını söyledi. Tayvan'ı her zaman destekleyeceklerini kaydeden Pelosi de, ABD'nin “Tek Çin” politikasına saygı duyduğunu ancak Tayvan'a desteğin her zamankinden önemli olduğunu belirtti. Pelosi, Tayvan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada da Tayvan'ı “dünyanın en özgür toplumlarından biri” olarak niteledi.

TAYVAN ORDUSU TEYAKKUZDA

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgede başlattığı askeri tatbikatların ve savaş uçaklarını göndermesinin Tayvan'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini duyurdu. Tayvan hükümeti de ordunun teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ‘‘Dünyada sadece bir Çin vardır, Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ateşle oynamaktır, çok tehlikeli bir girişimdir” denilmişti. Bu arada ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, ziyaret nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve ‘barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali” olarak görülüyor.

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