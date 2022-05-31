Çin’de ‘ders kitabında ABD propagandası’ krizi

Çin’de bir ders kitabındaki görsellerin cinsel içerikli olduğu ve “gizli Amerikan propagandası” içerdiği yorumları, ülkede büyük tartışmaya yol açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin'de okullarda okutulan bir matematik kitabındaki görseller tartışma yarattı. Görsellerin cinsel içerikli olduğu ve “gizli Amerikan propagandası” içerdiği yorumları üzerine ülke genelinde inceleme başlatıldı.

CNN'in haberine göre, görsellerde Çinli çocukların “büyük kafalı ve çirkin” olarak resmedilmesi “ırkçılık” olarak nitelendi. Bazı görsellerde ise çocukların iç çamaşırlarının göründüğü ve cinsel çağrışımlara yol açtığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bazı yorumlardaysa görsellerde ABD bayrağına benzeyen objeler olduğu belirtilerek bunun “gizli Amerikan propagandası olduğu” iddiaları dile getirildi.

Uzun süredir ders kitaplarında yer alan görsellerle ilgili tepkiler kısa sürede sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcılar, bu görsellerin ülkedeki katı sansür kurulundan geçmesi “Batı kültürünün Çin'e sızmasının bir sonucu” olarak niteledi.

Devlete bağlı yayınevi ise tartışma yaratan kitapların toplatılacağını ve görsellerin yeniden düzenleneceğini duyurdu. Eğitim Bakanlığı da inceleme başlatarak kitapların yeni eğitim dönemine kadar yeniden hazırlanması talimatı verdi.

İlginizi Çekebilir Airbnb Çin'den çekiliyor

İlginizi Çekebilir Çin Komünist Partisi'nden yetkililere ceza yağdı