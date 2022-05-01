Çin’de corona virüsü önlemleri başa döndü: Restoranlarda yemek yasağı başladı

Çin'in başkenti Pekin'de katı corona virüsü kuralları devreye girdi. Şehirde restoranlar kapatılırken, kamusal alanlara girmeden önce negatif test gösterme zorunluğu getirildi.

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Çin’in başkenti Pekin’de son günlerde artan corona virüsü vakaları yönetimi harekete geçirdi. İşçi Bayramı tatili öncesi Pekin’de restoranlarda yemek yemek yasaklanırken, kamusal alanlara girişlerde corona virüsü testi zorunluluğu getirildi.

Çin’de beş günlük tatil, halkın en yoğun seyahat ettiği dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak ülkede corona virüsün yeniden ortaya çıkması sonucu sert karantina yöntemleri uygulanıyor.

Son dönemde artan Omicron vakalarının ardından Pekin yönetimi, tatil döneminde ve sonrasında kamusal alanlara erişimi daha da kısıtlayacağını duyurdu. Şehirde, restoranların sadece evlere servis hizmetine açık olacağı bildirildi.

KARANTİNA MERKEZLERİ KURULUYOR

Öte yandan, şehirde, 4 binden fazla kişinin konaklayabileceği büyüklükte karantina merkezleri de hazırlanmaya başlandı.

Pekin’in resmi WeChat sayfasındaki bir duyuruya göre, 5 Mayıs’tan itibaren ” kamusal alana girmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak” için geçen hafta içinde yapılan negatif bir Covid testi de gerekecek.

Spor etkinliklerinden önce de aşı kartlarıyla birlikte negatif corona virüsü testi göstermek zorunlu hale gelecek.

Çin Cumartesi günü, çoğu ülkenin ekonomi başkenti Şanghay’da olmak üzere 10 bin 700’den fazla Covid vakası bildirdi. Şangay’da halk yaklaşık bir aydır karantina altında. Vakalar ne kadar azalsa da bir aydan uzun süredir evde kalan halkın öfkesi dinmiyor.

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