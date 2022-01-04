Çin’de şantiye alanında toprak kayması: 10 ölü, 3 yaralı

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletinde bir şantiyede meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin’in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün, yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği bildirildi.



Yerel yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden toplam 720 personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Elon Musk tepki topladı: Uygur Türklerinin şiddete uğradığı bölgede 'Tesla Showroomu' açtı