Çin’le anlaşma Pasifik’te kriz çıkardı: Bizi işgalle tehdit ediyorlar

Büyük Okyanus’un güneyindeki Solomon Adaları’nın Çin’le imzaladığı güvenlik anlaşması bölgede tansiyonu yükseltti. Ada ülkesinin Başbakanı Manasseh Sogavare, ülkesine “anaokulu çocuğu” muamelesi yapıldığını söyleyerek “Bizi işgalle tehdit ediyorlar” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin'le imzaladığı güvenlik anlaşmasıyla tepkilerin hedefi olan Büyük Okyanus'un güneyindeki Solomon Adaları'nın Başbakanı Manasseh Sogavare, Batılı ülkelerin, özellikle de Avustralya'nın ülkesine “anaokulu çocuğu” muamelesi yaptığını söyledi.

Sogavare, parlamentoda yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin Çin'le yapılan anlaşma sonrasında hükümetine savaş açtığını belirterek “Elinde silahla dolaşan yönetilmesi gereken anaokulu çocukları muamelesi görüyoruz. Bize hakaret ediyorlar” dedi. Sogavare, Batı'nın ülkesine müdahale tehdidinde bulunduğunu kaydederek “Bizi işgalle tehdit ediyorlar” diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, daha önce Çin'in Solomon Adaları'nda askeri üs kurması halinde bu durumu “kırmızı çizgi” olarak göreceklerini söylemişti. Morrison, son açıklamasında ülkesinin Solomon Adaları'nın bir numaralı güvenlik ortağı olduğunu ve ikili ilişkilerin zarar görmeyeceğine inandığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı