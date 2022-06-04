Cinsel ilişkiye girdikleri video sızdı: Çifti direğe bağlayıp kırbaçladılar

Batı Afrika ülkesi Gana'da kan donduran bir olay yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika’nın 31 milyon nüfuslu ülkesi Gana’da kan donduran bir olaylar silsilesi yaşandı…

Ülkenin kuzeyindeki Wa bölgesinde yaşayan bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca bölge halkı ayaklandı. Çiftin evlilik dışı ilişkiye girmesinin yanı sıra bunun sosyal medya üzerinden paylaşılmasına da tepki gösteren bölge halkı ve yerel yönetim çifti ifşa etti.

Öfkeli kalabalık kısa bir süre sonra çiftin izini bulup yaka paça meydana getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çift ayrı ayrı iki direğe bağlanırken her birine 20 kırbaç darbesi vurulduğu açıklandı.

“EVLENME SÖZÜ ALDIK”

Wa halkı, bütün bölge halkının imajına leke sürdükleri için böyle bir linç girişiminde bulunduklarını duyurdu. Gana Barolar Birliği ise bu yaşananı kınadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölge halkı, “Çiftin yargılanması için adalet sarayına gittik fakat kimse yoktu. Biz de kendimiz her ikisine de 20 kırbaçla ceza verilmesine karar verdik” açıklamasını yaptı. İhtiyar heyetinden ve yerel yönetimden üst düzey bir isim olan Na Fuseini Seidu Pelpuo IV ise, “Çiftin ailesinin evlenmelerine dair söz aldık” diye de ekledi.

Kırbaçla gençlere saldıranlar gözaltına alınırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği de belirtildi.

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