Corona virüsü yasakları sıkılaştı, esnaf saçlarını kazıttı

Son dönemde corona virüsü vakalarının tırmanışa geçtiği Güney Kore'de uygulanan sokağa çıkma yasağı ve benzer sosyal mesafe kurallarının devam etmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Birçok esnaf parlamento önünde protesto düzenleyerek saçlarını kazıttı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede çok sıkı önlem ve yasaklar uygulanırken, Omicron varyantıyla birlikte Güney Kore’de de önlemler artırıldı.

Geçen yıl alınan corona virüsü yasaklarının devam edilmesine karar verilirken, ülkede günlük vakanın ilk kez 8 binin üzerine çıktığı günde dikkat çekici bir protesto gerçekleşti.

Yetkililer corona virüsü vaka sayısının 8571 olarak kayıtlara geçtiğini açıklarken, KOBİ’ler de hükümetin yasakları ve kısıtlamaları geri çekmesi için parlamento önünde eylem düzenledi. Çok sayıda işletmeci ve KOBİ, restoran ve barların saat 21.00’de kapanması yönündeki yasağın kaldırılmasını istedi.

İşletmeciler ve esnaf zararların hükümet tarafından karşılanmasını istedi. 300 kişinin yer aldığı protestoda eylemciler saçlarını kazıtarak protestoyu tamamladı.

Gözyaşları içinde saçlarını kazıtan esnaf, “Kiramı ödeyemiyorum ve binadan atılma riskiyle karşı karşıyayım. Çalışanlarımı işten çıkarmak zorundayım” açıklamasını yaptı.

Güney Kore’de aşı kartı olmayanların tek başına yemek yemeleri ya da paket servis almalarına izin verilmiyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 95’i tam aşılı olan Güney Kore’de üçüncü doz aşı olanların oranı ise yüzde 58 seviyesinde.

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