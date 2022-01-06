Covid testi olmadığı için hastaneye alınmayınca bebeğini düşürdü

Çin'de katı karantina kuralları nedeniyle hayatın durduğu ve halkın aç kalmamak için yiyecek takas ettiği Xi’an kentinde, hamile bir kadın Covid test sonucu olmadığı için hastaneye alınmayınca çocuğunu kaybetti. Kadının hastane önünde kan gölü içinde kaldığı görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Çin'de birkaç kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından geçen ay karantinaya alınan 16 milyon nüfuslu Xi'an kentinde, hamile bir kadının Covid test sonucu olmadığı için hastaneye alınmaması nedeniyle düşük yapması büyük tepkiye yol açtı.

Hamile kadının yılbaşı günü plastik bir sandalyenin üzerinde hastane önünde uzun süre bekledikten sonra kanamasının başladığı belirtildi. Kadının eşi tarafından çekilen ve kadının etrafının kan gölüne döndüğünü gösteren bir video da sosyal medyada hızla yayıldı.

HASTANE YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından hastanenin genel müdürünün ve olaydan sorumlu yetkililerin görevden alındığı bildirildi.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, “olayın toplumda büyük bir endişeye yol açtığı ve ağır bir toplumsal etki yarattığı” kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanenin kadına tazminat ödeyeceği de belirtildi.

Katı karantina kuralları nedeniyle halkın açlıkla karşı karşıya kaldığı ve yiyecek takas ettiği kentte milyonlarca kişi günlerdir evlerinden çıkamıyor. Havalimanının kapatıldığı kentte hayat durma noktasına geldi, işyerleri ve okullar kapatıldı. Kentte sadece acil durum araçlarına izin veriliyor.

Xi'an'da son bir ayda görülen Covid vaka sayısı 1800'ü aşarken bu süreçte pandemiye bağlı hiç ölüm yaşanmadı.

Çin'in pandeminin başından beri uyguladığı “sıfır tolerans” stratejisi ve katı karantina kuralları, bazı eleştirilere de yol açıyor.

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