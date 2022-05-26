Abone Ol

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:27 - 26 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü İlginizi Çekebilir Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü Yunanistan'da Erdoğan'ın açıklamasına tepkiler sürüyor İlginizi Çekebilir Yunanistan'da Erdoğan'ın açıklamasına tepkiler sürüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Avrupa Avrupa Birliği Cumhurbaşkanı Finlandiya Fransa İsveç NATO PKK Recep Tayyip Erdoğan Rusya Terör terör örgütü Türkiye Ukrayna