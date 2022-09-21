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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i kabul etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid’i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. (AA)

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