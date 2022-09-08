Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Elizabeth için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti Dünya liderlerinden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajları İlginizi Çekebilir Dünya liderlerinden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajları Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster