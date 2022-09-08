Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Elizabeth için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
* Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.