Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zelenskiy ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, “Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz.“ dedi.

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Hollanda Başbakanı Rutte’yi Beştepe’de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Türkiye olarak Ukrayna’da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Sağduyu çağrısı yaptık. Maalesef oradaki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata son vermek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz.

* Zelenskiy ve Putin ile görüşmelerimi sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören düşüncemizi sürdüreceğiz.

* Dışişleri Bakanımız Lviv’de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.

* Avrupa Birliği’nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan, artık üyelik müzakerelerini açmasını Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

* (Odesa limanından sürüklenen mayınlar) Bu şuanda konuşuluyor görüşülüyor. Bununla ilgili olarak MSB her türlü tedbirini almakta. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır, yapılmaktadır. Endişeniz olmasın.

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