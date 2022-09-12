Danimarka kraliçesi tahtta 50’nci yılını kutluyor

İngiltere Kraliçe II. Elizabeth'in yasını tutarken, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe saltanatının 50. yılını kutluyor.

Sozcu.com.tr

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Ocak 1972’de çıkan popüler Kraliçe II. Margrethe aslen bu yılın Ocak ayında yıldönümünü kutladı, ancak şenlikler COVID-19 nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

Kraliçe II. Margrethe, ilk kuzeni II. Elizabeth ölümünden sonra şenlikleri azalttı. Amalienborg Sarayı’nın balkonunda görünüşünü ve Kopenhag’da at arabasıyla gezintisini iptal etti.

Kraliçe Margrethe, şu anda Avrupa’nın hayattaki tahta en uzun süre kalan hükümdar ünvanına sahip. Onu sadece 48 yıldır ülkesinin tahtında oturan İsveçli ilk kuzeni XVI.Carl Gustaf takip ediyor.

II. Margrethe, Ocak 1972’de babası IX. Frederik ölümünden sonra tahtı devraldı ve onu İsveç’te hüküm süren egemenlik rolünü üstlenen ilk kadın yaptı.

Üç kız kardeşin en büyüğü olarak doğduğunda, Danimarka’da kadınların tahta çıkması yasaktı. Ancak 1953’teki bir referandum, ardışık Danimarka hükümetleri ülkeyi modernleştirmeye çalışırken yasayı değiştirdi.

O zamandan beri, yüzde 80’in üzerinde bir onay derecesi ile dünyanın en popüler hükümdarı oldu. 1972’de tahta geçtiğinde Danimarkalıların sadece yüzde 45’i monarşiyi destekledi.

Tahtta bulunduğu süre boyunca, II. Margrethe, oğullarının kraliyet dışı kişilerle evlenmesine izin vermesi gibi ülkesinin monarşisini modernize etmekle tanındı.

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