Danimarka’dan mülteci hamlesi: Ruanda ile görüşmeler sürüyor

İngiltere'nin ülkeye gelen mültecileri Ruanda'ya göndermek için anlaşma yapmasından sonra benzer bir açıklama Danimarka'dan geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin büyük tepki yaratan Ruanda anlaşmasından sonra mültecilere karşı sıkı bir politika izleyen İskandinav ülkesi Danimarka’dan da yeni bir hamle geldi.

Danimarka’da yetkililer, Ruanda ile yeni mültecilerin transferi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Açıklamayı bizzat Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Tesfaye, “Ruanda ile transfer mekanizması ile ilgili görüşmeler devam ediyor fakat şu aşamada bir anlaşmaya varılmadı” dedi.

“İNGİLTERE’NİN GUANTANAMOSU OLACAK”

İngiliz kamuoyu, geçen hafta ortaya çıkan haberler üzerine Londra hükümetine tepki göstermişti.

Sızan anlaşma taslaklarında ilk aşamada sadece erkek sığınmacıların Ruanda’da kurulacak kamplara gönderileceği ortaya çıkmış fakat bu kamplardaki insani koşulların nasıl denetleneceği açıklanmamıştı. İngiltere daha önce Arnavutluk ve Gana’yla da benzer bir anlaşma yapmaya çalışmış fakat bu planlar başarıya ulaşamamıştı.

İlginizi Çekebilir İngiltere, kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderecek