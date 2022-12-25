Dedeağaç Havalimanı’nda yangın

Yunanistan’ın Batı Trakya’da ABD ile birlikte askeri yığınak yaptığı Uluslararası Dedeağaç Havalimanı’nda yangın çıktı 8 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'da ABD ile birlikte yığınak yaptığı ve en önemli tesislerinden biri olan Uluslararası Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nda bu sabaha karşı 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanının otopark bölümünde bir aracın patlaması ile birlikte başlayan yangına Dedeağaç İtfaiyesi'nin 4 arazözü 9 itfaiye eri müdahale etti.

Yangında 8 araç tamamen yanarken, 4 araç zarar gördü. Polis ekipleri yangının sabotaj olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.