Denize düşen balıkçı 48 saat sonra canlı olarak bulundu

Noel Günü'nde teknesinden düşen bir balıkçı iki gün boyunca şamandıraya tutunmuş halde bulundu.

Sozcu.com.tr

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43 yaşındaki balıkçı David Soares’in teknesi Brezilya açıklarında, Atlantik Okyanusu’nda yüzerken bulundu ve Soares’in de kayıp olduğu bildirildi.

İki gün sonra, onu direğin üzerinde dururken gören diğer balıkçılar tarafından fark edildi. Şanslı balıkçı okyanusun ortasında bir şamandıranın tepesinde kalarak kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Brezilya haber portalı G1’e, yaşadığı inanılmaz deneyimi anlatan Soares, 25 Aralık’ta Atafona sahilinde tek başına çalışmak için dışarı çıktığını ancak teknesinden düştüğünü anlattı.

YÜZMEK YERİNE BEKLEDİ

Anlattığına göre, balıkçı düştükten sonra bir hayatta kalma planı yaptı ve ağırlığını üzerinden atmak için tüm kıyafetlerini çıkardı. Ayrıca akıntıya karşı yüzmek yerine enerjisini korumak için denizde sürüklendi. Teknesinin bulunduğu yerden yaklaşık sekiz kilometre uzaklıktaki sinyal şamandırasında sürüklenişi sona erdi.



Meslektaşları iki gün sonra teknesini bulmadan önce, ailesi ve arkadaşları onu aramak için donanma ve sahil güvenlik görevlilerini aramıştı. Daha sonra hastaneye gönderildi ve dehidrasyon tedavisi gördü.

Balıkçı şimdi tekrar denize döndü ama artık daha temkinli, “Hayata farklı gözlerle bakmak ve daha iyi bir adam olmak için ikinci fırsatım oldu.” diyor.



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