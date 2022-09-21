Dev Covid dolandırıcılığı: Paralarla Türkiye’den ev almışlar
ABD Adalet Bakanlığı 48 kişiyi Covid-19 salgınında açlıkla mücadele programlarında dolandırıcılık yapmakla suçladı ve var olmayan çocuklara vermedikleri yemekler için hükümete fatura keserek 240 milyon dolar çaldığını açıkladı. Bu kişilerin Türkiye'de gayrimenkul ve otomobil aldığı öğrenildi.
Savcılar olayın Covid-19 salgını yardım programında ortaya çıkarılan en büyük sahtekarlık olduğunu belirttiler.
125 milyon yemek için sahte makbuzlar düzenlendiği günde gerçek olmayan 5.000 çocuğun beslendiği iddia edildi. Sanıkların yardım programını denetleyen devlet görevlilerinden yardım aldıkları belirlendi.
Sanıklar hakkında elektronik dolandırıcılık, federal programları içeren rüşvet ve kara para aklama suçlaması ile ilgili dava açıldı. Savcılar, dolandırıcıların çaldıkları fonları paravan şirketler ağı üzerinden yönlendirerek kara para akladığını söyledi.
47 kişi hakkında dava açıldı çok sayıda kişinin halen arandığı belirtiliyor.
İddianamede sanıkların paralarını ABD, Kenya ve Türkiye’deki gayrimenkullerin yanı sıra otomobil ve lüks mallara harcadığı belirtildi. Adalet Bakanlığı, 20’den fazla araba, 40’tan fazla mülk, silah, kripto para birimine el koymaya hazırlanıyor.