Doğu Timor’da Nobel ödüllü siyasetçi seçimi kazandı

Doğu Timor’da, cumhurbaşkanlığı seçimini 72 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta kazandı.

Sozcu.com.tr

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Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'da önceki gün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, Nobel Barış Ödülü sahibi Jose Ramos-Horta kazandı. Oyların yüzde 62,09’unu alan Ramos-Horta, yüzde 37,91 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Francisco “Lu Olo” Guterres'i geride bırakmayı başardı.

72 yaşındaki Ramos-Horta, Güneydoğu Asya'nın en genç ülkesi olan Doğu Timor'da 2007- 2012 arasında da cumhurbaşkanlığı yapmıştı ve başbakanlık görevini de yürütmüştü. Gelecek ay yemin ederek göreve başlayacak Ramos-Horta, ülkedeki çatışmaların çözümünde oynadığı rol nedeniyle 1996'da Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Eski Portekiz sömürgesi olan Doğu Timor, 20 yıl önce adayı işgal eden Endonezya'dan bağımsızlığını kazanmıştı.

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