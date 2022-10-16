Dişlerini yaptırmak için geldi, otelde parası çalındı

Dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye gelen İngiliz bir kadın, otel odasından yaklaşık 47 bin TL'lik (2280 sterlin) para çalındığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki Jasmine Hancock, 4 Ekim tarihinde bir tur şirketi aracılığıyla 83 bin TL’ye (4000 sterlin) dişlerini yaptırmak için Antalya’ya geldi. Ancak, otel odalarına döndüklerinde erkek arkadaşının 2.280 sterlin çalındığını fark ettiğini söyledi.



Liverpool Echo’nun haberine göre, otelin kasayı nasıl kullanacaklarını kendilerine göstermediğini iddia eden Jasmine, “Erkek arkadaşım bana ‘sırt çantasından hiç para aldın mı?’ diye sordu. Dalga geçtiğini sandım. Ne olduğunu anlayınca içim yandı, o kadar çok parayı biriktirmemiz biraz zamanımızı aldı” dedi.

Oteldeki yöneticilerin suçluyu bulmaya yardım etmediğini iddia eden Jasmine, daha sonra tur şirketine oteli değiştirip değiştiremeyeceklerini sordu ancak kendisine uygun bir şey olmadığı söylendi.

ACİL DURUM PARASI İŞE YARADI

Kendini güvende hissetmediğini ve bu olayın seyahatlerinin geri kalanını mahvettiğini söyleyen Jasmine şans eseri yanlarında acil durum parası getirdiklerini de sözlerine ekledi:

“İyi ki getirmişim yoksa dişlerimi yaptıramazdık. Geri kalan zamanımızı mahvetti. Kendimizi güvensiz ve üzgün hissettik, orada olmak istemedik, kötü bir atmosferde hissettik” dedi.

Polise ifade veren çift, tur şirketi Jet2 Holidays’in kendisine bir avukat tutması için bilgi verdiğini söyledi.

Tur şirketinin bir sözcüsü, “Ekibimiz alternatif oteller bulmak için çok çalıştı, ancak müsaitlik sıkıntısı nedeniyle o sırada kalacak başka bir uygun yer bulmakta zorlandık. Bu deneyim için Bayan Hancock’tan içtenlikle özür dileriz” dedi.

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