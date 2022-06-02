Dr. Öz’e büyük şok: Oyların sayımı durduruldu

Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim olan medyatik doktor Mehmet Öz, senato yarışında, ön seçimleri kıl payı da olsa önde sürdürürken, ABD Yüksek Mahkemesi, Pennsylvania'daki oylarının sayımını durdurduklarını açıkladı.

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ABD’de Kasım ayında yapılacak senato seçimleri öncesinde geçtiğimiz hafta ön seçimler gerçekleştirildi. Pennsylvania eyaleti adına senatör olmak için geçen yılın sonunda siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz seçim yarışında rakibi fon yöneticisi David McCormick’i yalnızca 900 oyla geçince, oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ancak, bu karar da dün ABD Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Partinin Senato adayını belirleyecek seçimde postayla kullanılan bazı oyların sayımını askıya aldı.

‘TARİH KONMAYAN OY PUSULALARI SAYILMAYACAK’

Yargıç Samuel Alito, posta yoluyla ulaştırılan ve tarihi eksik olan oy pusulaların sayılmasına onay verildiği kararı durdurdu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito’nun yeni kararı gereği, seçim görevlilerine zamanında ulaşan ancak el yazısıyla tarih konulmayan oy pusulalarının sayılması geçici olarak engellendi.

McCormick, 24 Mayıs’ta, farklı eyaletlerden gönderilen ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmış, ABD 3. Temyiz Mahkemesinin 20

Mayıs’ta tarihsiz pusulaların da sayılması yönündeki kararını gerekçe göstermişti.

Eski Başkan Donald Trump’ın da desteğini alan Dr. Öz, oyların sayımı devam ederken geçtiğimiz günlerde zaferini ilan etmişti. Şimdi ise ABD mahkemesinin ardından tepkisi merak konusu oldu…

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