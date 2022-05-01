Dr. Öz’e şok: Sessizce üniversite ile ilişiği kesildi

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörlüğüne aday olan medyatik doktor Mehmet Öz ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı... Columbia Üniversitesi hiçbir açıklama yapmadan sessizce Dr. Mehmet Öz'ü internet sitelerinden kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyetçi Pat Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak Pennsylvania senatörlüğü koltuğuna aday olan ve ABD’nin eski başkanı Donald Trump’tan da destek alan medyatik doktor Mehmet Öz hiç beklemediği bir yerden darbe aldı…

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast, ABD’nin önde gelen kurumlarından Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nin sessizce Dr. Öz’ü internet sitelerinden kaldırdığını ortaya çıkardı.

LİSTEDE HALEN YER ALIYOR

Columbia Üniversitesi, Dr. Öz’ün kişisel sayfalarını platformdan kaldırırken daha önce Dr. Öz, Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi üst düzey pozisyonlarda görev almıştı. Fakat doktor Öz’ün halen “fakültede çalışanlar listesinde” yer aldığı belirtildi.

ABD medyası, Dr. Öz’ün “kişisel kazanç” elde etmek için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıttığı iddiasıyla Columbia Üniversitesi’nin eleştiri oklarının hedefinde olduğunu aktardı.

Columbia Üniversitesi’nden ya da Dr. Öz tarafından bu gelişme ile ilgili bir açıklama gelmedi.

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