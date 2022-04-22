Düellolarına başörtü tartışması damga vurmuştu: Le Pen’den Macron’a sert sözler

Önceki gün TV'de bir düelloda karşı karşıya gelen Fransa'nın cumhurbaşkanı adayları Macron ve Le Pen arasında sular durulmuyor. Aşırı sağcı Marine Le Pen, seçim kampanyası kapsamında kuzey Fransa'da bulunan Arras kentindeydi. Burada yaptığı konuşmasında Macron'a sert sözlerle yüklenen Le Pen, cumhurbaşkanıyla alay etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen dün televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya gelmiş, ikilinin karşılaşmasına başörtüsü polemiği damga vurmuştu.

Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamayı istediğini söyleyen Le Pen “Ben kamusal alanda peçenin yasaklanmasından yanayım. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır” diye konuşmuş, Macron ise, “Anayasamız laikliktir, özgürlük ilkesidir. Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın.” sözleriyle rakibine karşılık vermişti.

Tüm dünyada gündem olan bu sözlerin ardından Le Pen, seçim turlarına hız kesmeden devam etti. Kuzeydoğudaki işçi sınıfı kasabası Arras’ta konuşan Le Pen, TV şovunun ardından Macron’u küçümseyici ve kibirli olmakla suçladı.

MACRON’U TAKLİT ETTİ

Marine Le Pen, Başkan Macron’u sert televizyon tartışmalarında onunla karşılaştığında kayıtsız, küçümseyici ve kibirli olmakla suçladı. Yaklaşık 3 bin kişilik bir kalabalığa konuşan Le Pen, Macron’u halka şikayet ederken, destekçilerinden yuhalamalar ve alkışlar da eksik olmadı.

Le Pen, tartışma sırasında Macron’un hareketlerini de taklit etti. Sık sık Macron’un sandalyesine yığılmış gibi yapmasıyla alay etti ve “Gerçekten şaşırdık mı? Tutumu son beş yıldır Fransa halkına davranışıyla aynıydı.” dedi.

‘BU SAYGISIZLIKTAN BIKTIM’

Le Pen sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bu saygısızlıktan bıktım. Ülkemizdeki anarşik ve kitlesel göçten bahsettiğinizde omuzlarını silken bir başkana beş yıl daha tahammül edebilir miyiz? Omuzlarını silken ve özellikle onunla yaşam maliyeti hakkında konuştuğunuzda kendini asla sorgulamayan bir başkana beş yıl daha güvenebilir misiniz?”

Aylarca süren kampanyanın ardından sesi kısılan Le Pen, kendisini halkın şampiyonu olarak tasvir etti. Destekçilerine “Bu sisteme tek alternatif biziz, bu oligarşik güce popüler ve sosyal bir alternatifiz” dedi.

Fransa’da ikinci tur seçimler 24 Nisan’da yapılacak. İkinci turda, oyların yüzde 27,6’sini alan mevcut cumhurbaşkanı Macron ile oyların yüzde 23,4’unu alan Le Pen yarışacak. Anketler, Macron’a işaret etse de Le Pen’in hala bir sürpriz yapma ihtimali var.

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