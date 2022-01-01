Dünya 2022’ye böyle merhaba dedi

Pandeminin damga vurduğu 2021'in ardından bazı ülkeler kısıtlamalar altında 2022'yi karşılarken, bazı ülkelerde coşkulu kutlamalar düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Dünya yeni yıla bir kez daha pandeminin gölgesinde merhaba dedi. Bazı ülkeler kısıtlamalarla 2022'ye girerken bazı ülkelerde kurallar delindi.

ABD’de binlerce kişi yeni yılı New York'taki Times Meydanı’nda karşıladı. Omicron varyantı nedeniyle Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa rağmen binlerce kişi meydana akın etti.

Rusya da yeni yılı havai fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde karşıladı. Başkent Moskova'da birçok kişi, başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin meydanlarına akın etti.

Vaka sayılarının rekor kırdığı İngiltere'nin başkenti Londra'da yılbaşı kutlamaları yasaklar içerisinde geçti. Corona virüs önlemleri kapsamında her yıl kutlamaların gerçekleştirildiği Londra’da bu yıl resmi olarak havai fişek gösterisi yapılmadı.

Omicron mutasyonunun yayılmasıyla birlikte yılbaşı kutlamalarını iptal eden İngiltere hükümeti, evlerde kutlama yapılması yönünde çağrı yapmıştı.

Almanya’da başta başkent Berlin olmak üzere birçok kentte vatandaşlar yeni tip corona virüs nedeniyle yeni yıla evlerinde girerken, Köln ve Frankfurt kentlerinde bazı vatandaşlar yasakları tanımadı.

Berlin’de yeni yılda restoran, bar ve kulüpler açık tutulurken, kentte her türlü danslı eğlence yasaklandı.

Avusturya'daki yılbaşı kutlamalarında maske ve sosyal mesafe unutuldu. Başkent Viyana'da binlerce kişi, Covid-19'a karşı alınan önlemlere rağmen yeni yılı maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak havai fişekler ve müzikler eşliğinde kutladı.

Belçika da 2022’ye Omicron’un gölgesinde evlerinden “merhaba” dedi. Başta başkent Brüksel olmak üzere ülke genelinde uygulanan tedbirler nedeniyle birçok etkinlik yasaklandı. Yine tedbirler kapsamında ülke genelinde eğlence mekanları kapalı kaldı.

Fransa da yılbaşı kutlamalarında kısıtlamalar hakimdi. Başkent Paris sokakları kısıtlamalar nedeniyle önceki yıllara göre sakindi.

Bar ve kafelerde dans etmek yasaklanırken, 10 Aralık'tan bu yana kapalı olan gece kulüpleri yılbaşında da kapalı kaldı. Konser, havai fişek ve resmi kutlamalar iptal edilirken, ülke genelinde sokakta toplanmak ve alkol tüketmek de yasaklandı.

Çekya'daysa pandemi yasaklarının hafiflemesinin ardından başkent Prag'da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Prag'ın ünlü meydanı Staromestke Namesti’de toplanan binlerce kişi ise, yeni yılı meydanda havai fişeklerle karşıladı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda 6 kişi gözaltına alındı.

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