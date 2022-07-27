Dünya Ankapark ve dev dinozorları konuşuyor: Hükümetin israfının kanıtı

Ankara'daki dev dinozor ve robot heykellerinin yer aldığı Ankapark, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde... İngiliz haber ajansı Reuters, Ankapark'a gitti, dinozor heykellerinin fotoğrafını çekti ve kapsamlı bir haber yaparak çarpıcı yorumda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Sadece Türkiye’nin değil bütün dünya kamuoyunun gündemi de Ankapark…

801 milyon dolara yapılan ve 2 yıl süren hukuki sürecin ardından Ankara Büyükşehir Belediye’sine devredilen Ankapark’a ziyaretlerin açılmasıyla birlikte tartışmalar da başladı. Parkı gezen vatandaşların tepki gösterdiği Ankapark, İngiliz haber ajansı Reuters’ın da gündemine oturdu.

İngiliz haber ajansı, Ankapark’a giderek dinozor ve robot modellerinin ve heykellerinin olduğu ve terk edilmiş alan ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işletmecileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu Ankapark ile ilgili haberde Reuters, “Türkiye’deki ıssız eğlence parkı, hükümetin israfının bir kanıtı olarak gösteriliyor” başlığını kullandı.

İngiliz ajans, “Dev dinozorlar ve robot heykelleri, terk edilmiş bir şekilde Türkiye’nin başkentinde distopik bir atmosfer yaratıyor. Ve şu an belediyenin muhalif başkanı bunu önceki yönetimin savurganlığının bir kanıtı olarak gösteriyor” yorumunu yaptı.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 yıl önce yerel seçimlerin öncesinde büyük bir şölen ile açtığını hatırlatırken o seçimlerde Ankara’nın CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı tercih ettiğini yazdı. Ajans, “CHP’li belediye başkanı Yavaş, bu fırsatı kullanarak 801 milyon dolar harcanan projeyi eleştirerek yapılan kamu harcamasını eleştirdi ve bu paranın topluma katkı sağlayacak projelerde kullanılabileceğini söyledi” ifadesine yer verdi.

Yavaş’ın, “Bunun yerine 15 bin toplu konut ya da 300 öğrencilik yurt yapılabilirdi” sözlerini hatırlatan ajans, “Parkın meşhur dinozor heykelleri parçalara ayrılıyor yerlerden otlar çıkıyor ve 120 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda uzuyor” yorumunu yaptı.

AKP’li önceki belediye başkanı Melih Gökçek tarafından 6 yılda tamamlanan parkın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu parkın belediyeye her yıl 10 milyon dolar kazandıracağını söylediğini aktaran Reuters, işletmecisinin ise Kasım 2019’da zarar dolayısıyla bunu kapattığını hatırlattı.

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